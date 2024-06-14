Борис Хохряков наградил медработников накануне профессионального праздника.
Сегодня в Ханты-Мансийске состоялся Форум пациентов и медицинских работников Югры «Победившие болезнь!», посвященный празднованию Дня медицинского работника.
Мероприятие приурочено к профессиональному празднику медицинских работников и в этом году посвящено сохранению семейных ценностей. Поэтому в числе приглашенных гостей были не только медицинские работники и пациенты, но и члены их семей.
Как было отмечено сегодня, Форум пациентов и медицинских работников – это прежде всего, возможность рассказать о своей истории, не похожей на другую, истории спасения пациента, истории профессионализма и самоотдачи врача.
Медицина во все времена – это самоотверженность, доброта, честность и милосердие. Это умение профессионально действовать в самых непростых ситуациях. Это бессонные ночи, переживания, желание сделать все возможное для сохранения здоровья пациентов.
За многолетний эффективный труд и значительный вклад в развитие здравоохранения Почетные грамоты Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Борис Хохряков сегодня вручил: заведующему терапевтическим отделением № 2 – врачу-терапевту Окружной клинической больницы Ханты-Мансийска Юлии Ахмедшиной; заведующей отделением – врачу-кардиологу терапевтического отделения № 5 поликлиники для взрослых «Нефтяник» Сургутской городской клинической поликлиники № 4 Ирине Глинских; врачу-акушеру-гинекологу участковой больницы Кондинского; медицинской сестре Урайского специализированного дома ребенка Ольге Капустиной; заместителю главного врача по медицинской части Нижневартовской окружной клинической больницы Елене Мироненко; фельдшеру Сургутской городской клинической станции скорой медицинской помощи Нелли Мурзиной.
«Этот форум уже становится доброй традицией, проводится в Югре в третий раз и охватывает все больше человеческих судеб, историй выздоровления, уникальных историй спасения человеческих жизней, - отметил на награждении Борис Хохряков. - Конечно, он особенный, он уникален, как многое в Югре. В форуме принимают участие не только медицинские работники, но, и благодарные пациенты, их истории выздоровления – это часть летописи здравоохранения Югры.
В этой летописи – такие показатели, с которыми не поспоришь и которыми можно только гордиться: Югра в тройке лидеров в России по качеству медицинской помощи, в числе лидеров – по коэффициенту естественного прироста населения, ожидаемой продолжительности жизни, по качеству жизни.
Всё это – грамотная социальная политика, качественное здравоохранение и огромный совместный труд, в том числе, почти 50 тысяч специалистов медицинских организаций региона. Каждый день они спешат к своим пациентам и пешком, и на машине, и по реке, и санавиацией, всё только ради спасения жизни. Это действительно уникальные люди – врачи и медсестры, жертвуя собой, своим временем, силами, готовы ради спасения жизни на настоящий подвиг. И, конечно, я не могу не вспомнить о медработниках, которые сейчас лечат в военных госпиталях наших ребят, которые оказывают первую помощь на линии соприкосновения. Это настоящие Герои нашего времени.
Сегодня мы еще услышим потрясающие истории выздоровления, которые попадают прямо в сердце. Это командная работа, это работа вместе с пациентом и его родными. И я хочу пожелать, чтобы все истории выздоровления заканчивались успешно. Чтобы профессия медицинского работника приносила вам только положительные эмоции, служила во благо людям».
Борис Хохряков поздравил всех медицинских работников Югры с наступающим профессиональным праздником, пожелал крепкого здоровья, благодарных пациентов, понимания и поддержки родных и близких людей.
Пресс-секретарь Председателя Думы Югры