Патриотический квартирник прошел в День России на набережной Тюмени
В День России, 12 июня, активисты «Молодой Гвардии» провели патриотический квартирник на набережной Тюмени, возле Конторы Пароходства.
В рамках квартирника участники смогли насладиться исполнением песен от музыкального ансамбля «Адажио», вокального ансамбля «Муз-Токката», а также от тюменских исполнителей, которые исполнили композиции о любви к Родине. Особым гостем мероприятия стал ветеран СВО Дмитрий Возжаев, который исполнил песни собственного сочинения.
Для самых юных участников молодогвардейцы организовали конкурс рисунков на асфальте. Дети с интересом рисовали свои мечты, создавая яркие и красочные картины.
Завершилось мероприятие открытым микрофоном, где каждый желающий смог выступить и поделиться своими мыслями и чувствами.
«Праздник прошел в теплой и дружеской атмосфере. Мы рады, что смогли объединить людей разных возрастов в этот важный для нашей страны день. Уверен такие концерты станут традиционными и будут способствовать укреплению патриотизма и любви к Родине», — сказал организатор квартирника Солодкий Егор.
«Сегодня во всех городах празднуют великий день - День России, который символизирует единство, силу и независимость нашей страны. Это праздник, который напоминает нам о , гордости за свою Родину и уважения к её истории и культуре», — сказал федеральный координатор «Молодой Гвардии» по УФО Владимир Сбитнев.
С уважением, ТРО ВОО "Молодая Гвардия Единой России"
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