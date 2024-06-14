IT-Форум в Ханты-Мансийске откроет образовательные площадки
В Югре через несколько дней стартует XV Международном IT-Форум с участием стран БРИКС и ШОС.
IT-Форум – авторитетная площадка для диалога российских и международных экспертов по актуальным тенденциям и инновационным решениям IT-отрасли, презентации новых цифровых образовательных технологий и форм обучения.
Как сообщает «АиФ-Югра», с 18 июня свыше 5 тысяч участников из более чем 40 стран мира, 75 регионов России будут обсуждать тему «Доверие в цифровом мире».
Для обучающихся, педагогов и родителей на полях Форума будут работать более 20 образовательных площадок.
Ранее мы рассказывали о том, что школьники Югры примут участие в мероприятиях IT-форума.