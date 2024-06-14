Руслан Кухарук: горжусь уровнем медицины в Югре
Накануне Дня медработника в Ханты-Мансийске временно исполняющий обязанности губернатора Югры Руслан Кухарук встретился с медицинскими работниками и пациентами, чьи жизни были спасены благодаря опыту врачей-югорчан.
«На форуме «Победившие болезнь» обсуждают невероятные истории со счастливым концом, делятся опытом. Горжусь настоящими профессионалами своего дела и уровнем медицины в округе», — написал Руслан Кухарук в Telegram.
Врио губернатора Югры рассказал о впечатлениях от фотовыставки, посвященной медицинским династиям, где познакомился с представителями династии врачей Хозяиновых-Пакиных-Акулевич-Коневых.
«Поразительно, общий медицинский стаж югорской семьи составляет 1215 лет. Поблагодарил земляков за их нелегкий труд, верность профессии», — отметил Руслан Кухарук.
В этот же день врио губернатора обсудил с руководителями медорганизаций, представителями общественных организаций, ветеранами отрасли вопросы здоровьесбережения. Руслан Кухарук отметил, что Югра — в числе лучших регионов России по уровню оказания медпомощи, но есть еще много задач, которые необходимо выполнить.
«Обозначил коллегам первостепенную задачу, которую буду держать на личном контроле, — обеспечить каждого югорчанина качественной медицинской помощью, в том числе, жителей новых микрорайонов строящихся городов и отдаленных поселков», — подчеркнул глава региона.
Руслан Кухарук особо отметил то, что в Югре есть все необходимые условия для реабилитации участников специальной военной операции, настоящих героев, людей с несгибаемой силой воли.
Историю одного из них Руслан Кухарук описал в Telegram. Иван П. из Ханты-Мансийска получил серьезные осколочные ранения, с августа прошлого года проходил реабилитацию в Окружном клиническом реабилитационном центре. Команде врачей удалось вернуть бойца к активному образу жизни. Вместе с Иваном на форум пришел его лечащий врач — Светлана Калинина.
«В своей работе и в отношении к жизни мы должны равняться на такие примеры стойкости и жизнелюбия. Хочу от всей души поздравить с предстоящим праздником большую медицинскую семью Югры — тех, кто бережет наше здоровье. Особая благодарность медикам, которые сегодня встали на защиту России. 98 медработников из нашего региона добровольцами отправились на передовую. Ждем домой с Победой», — обратился к медицинскому сообществу Югры Руслан Кухарук.