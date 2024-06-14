Обновлённые очистные сооружения заработают в Берёзово до конца года
Работы по реконструкции и расширению канализационных очистных сооружений продолжаются в Берёзово в рамках реализации народной программы «Единой России» — «Карты развития Югры».
Необходимость реконструкции вызвана тем, что действующий объект производительностью 1 500 кубических метров в сутки неспособен обеспечить очистку сточных вод до необходимых стандартов.
Проектом предусмотрено увеличение производительности до 2 000 кубометров. Подрядчик проведёт демонтажные работы, реконструкцию и расширение, монтаж систем электро-, газо-, теплоснабжения, наружных сетей, технологического оборудования. Также будет произведено озеленение и благоустройство прилегающей территории.
На реализацию проекта предусмотрено свыше 530 миллионов рублей. А завершение работ запланировано до конца 2024 года.
В настоящее время произведена зачистка участка от лесонасаждений, завезён необходимый материал, включая фундаменты, щебень, арматуру, каркас здания. В ближайшее время будут доставлены кровельные и стеновые панели, оборудование для подстанции.
«Этот проект внесён в «Карту развития Югры» — региональный компонент народной программы «Единой России». Поэтому находится на системном контроле Команды Югры, депутатского корпуса в думе Берёзовского района. Традиционно особое внимание уделяется объектам социальной сферы и ЖКХ, так как именно такие объекты оказывают существенное влияние на самочувствие наших земляков, их комфортную жизнь», — отметила председатель районного парламента, исполняющий обязанности секретаря местного отделения партии Зульфия Канева.