Тюменские активисты отпраздновали Всемирный день донора крови
Активисты «Молодой Гвардии» во Всемирный день донора сдали кровь в Тюменском центре переливания крови. Все вырученные средства от сдачи крови добровольцы передадут в благотворительный фонд «100 миллионов для Победы».
«Мы рады, что можем объединить усилия вместе с жителями города в этот день. «Сдача крови — это простой, но очень важный способ помочь тем, кто в этом нуждается», - сказал федеральный координатор «Молодой Гвардии» по УФО Сбитнев Владимир.
«Сдача крови — это не только возможность помочь медицинским учреждениям в обеспечении необходимыми запасами крови, но и способ поддержать важные социальные инициативы», — сказал активист «Молодой Гвардии» Денис.
Напомним, праздник посвящен людям, которые добровольно отдают свою кровь или ее компоненты для тех, кто нуждается в переливании, тем самым спасая миллионы жизней.