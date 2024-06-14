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Тюменские активисты отпраздновали Всемирный день донора крови

14.06.2024

Активисты «Молодой Гвардии» во Всемирный день донора сдали кровь в Тюменском центре переливания крови. Все вырученные средства от сдачи крови добровольцы передадут в благотворительный фонд «100 миллионов для Победы».

 «Мы рады, что можем объединить усилия вместе с жителями города в этот день. «Сдача крови — это простой, но очень важный способ помочь тем, кто в этом нуждается», - сказал федеральный координатор «Молодой Гвардии» по УФО Сбитнев Владимир.

 

«Сдача крови — это не только возможность помочь медицинским учреждениям в обеспечении необходимыми запасами крови, но и способ поддержать важные социальные инициативы», — сказал активист «Молодой Гвардии» Денис.

 Напомним, праздник посвящен людям, которые добровольно отдают свою кровь или ее компоненты для тех, кто нуждается в переливании, тем самым спасая миллионы жизней.

 

С уважением, ТРО ВОО "Молодая Гвардия Единой России"
+7 (345) 279-87-43

14.06.2024

14.06.2024