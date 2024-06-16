Руслан Кухарук поздравил медицинских работников Югры с профессиональным праздником
Временно исполняющий обязанности губернатора Югры Руслан Кухарук в День медицинского работника поблагодарил весь медперсонал Югры за заботу о каждом человеке.
Глава региона на своей странице в телеграм рассказал об итогах участия в работе выездного совещания Комитета по охране здоровья Госдумы РФ, которое накануне прошло в Ханты-Мансийске.
Глава Комитета Бадма Башанкаев, главный внештатный кардиолог Минздрава РФ по Центральному, Уральскому, Сибирскому и Дальневосточным округам, академик РАН, доктор медицинских наук, профессор Сергей Бойцов посетили Окружную клиническую больницу, о возможностях которой рассказала главный врач Елена Кутефа.
В медучреждении оказывается многопрофильная медицинская помощь жителям окружной столицы, за лечением обращаются и земляки из других городов.
«Важно, что в больнице все доступно и понятно для пациентов. На недавно состоявшейся встрече с медицинским сообществом обозначил приоритетную задачу по обеспечению югорчан доступной медициной», — отметил Руслан Кухарук, подчеркнув, что в Ханты-Мансийске открыты шесть филиалов детской поликлиники ОКБ, решается вопрос об открытии еще одного в новом развивающемся микрорайоне «Иртыш-2».
Уникальное оборудование работает в онкоцентре ОКБ: «Гамма-нож» при помощи гамма-лучей, без проведения операций, позволяет удалить доброкачественные и злокачественные опухоли головного мозга. Лечение благодаря аппарату прошли 1 600 пациентов.
В ходе осмотра больницы гости встретились со студентами Ханты-Мансийской государственной медакадемии. Начинающие специалисты здесь проходят летнюю практику.
«Уделил внимание вопросу строительства перинатального центра ОКБ в Ханты-Мансийске. Поручил своему заместителю Всеволоду Кольцову взять его на особый контроль», — отметил врио губернатора, ещё раз поздравив врачей и медицинский персонал Югры с профессиональным праздником.