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фото: torummaa.ru

Крепкие люди – детям села!

16.06.2024

В селе Казым Белоярского района ребята стали участниками музейной программы «Таксар махум – Крепкие люди». Мероприятие проводилось в Центре историко-культурного наследия «Касум-Ёх».

Сотрудник музея «Торум Маа» Вячеслав Кондин рассказал и показал участникам, что необходимо брать с собой в лес, как ориентироваться на местности при помощи компаса, часов и деревьев. Как развести огонь, не имея спичек и зажигалок. Как выгнать деготь из бересты и сделать мазь от гнуса, соорудить ловушки и насторожить их.

Дети и взрослые с неподдельным интересом слушали, задавали вопросы и принимали активное участие в мастер-классах. А сотрудники Центра «Касум-Ёх» фиксировали новую информацию. Рады поделиться опытом, коллеги.

Теперь и в селе Казым есть свои Крепкие люди! 

torummaa.ru

16.06.2024

16.06.2024