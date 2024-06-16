Крепкие люди – детям села!
В селе Казым Белоярского района ребята стали участниками музейной программы «Таксар махум – Крепкие люди». Мероприятие проводилось в Центре историко-культурного наследия «Касум-Ёх».
Сотрудник музея «Торум Маа» Вячеслав Кондин рассказал и показал участникам, что необходимо брать с собой в лес, как ориентироваться на местности при помощи компаса, часов и деревьев. Как развести огонь, не имея спичек и зажигалок. Как выгнать деготь из бересты и сделать мазь от гнуса, соорудить ловушки и насторожить их.
Дети и взрослые с неподдельным интересом слушали, задавали вопросы и принимали активное участие в мастер-классах. А сотрудники Центра «Касум-Ёх» фиксировали новую информацию. Рады поделиться опытом, коллеги.
Теперь и в селе Казым есть свои Крепкие люди!