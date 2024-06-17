Абитуриент 2024: в юургу открыли более 2500 бюджетных мест
Приемная кампания крупнейшего на Южном Урале вуза стартует 20 июня. Более 2500 бюджетных мест для абитуриентов 2024 года!
Южно-Уральский государственный университет – на протяжении 80 лет является флагманом в области подготовки востребованных специалистов в различных инженерных отраслях. Вуз лидирует и в направлении подготовки специалистов юриспруденции, IT-сферы, естественных наука, экономики, лингвистики, социологии, физической культуры и туризма.
В новом учебном году ЮУрГУ предлагает более 2500 бюджетных мест, из которых на бакалавриат, специалитет, магистратуру и аспирантуру приходится 448 целевых мест.
В приоритете вуза подготовка востребованных на рынке труда специалистов оборонно-промышленного комплекса. Южно-Уральский государственный университет приглашает ребят освоить специальности Технолог, конструктор в направлении авиастроения, боеприпасов и взрывателей, наземных транспортно-технологических средств. Бюджетных мест для абитуриентов, заинтересованных в получении качественного высшего образования по данным направлениям, а также по направлениям: машиностроение, мехатроника, робототехника, автоматизация и приборостроение, достаточно, чтобы поддержать стремление к углубленному изучению инженерных наук.
Возможность получить знания в области информационных технологий, программирования, информационной безопасности также подкреплена большим количеством бюджетных мест. Абитуриентов ждут и на направлениях в области строительства, строительства уникальных зданий и сооружений, электротехники и электроэнергетики. С каждым годом становятся все более актуальными специальности, связанные с химией, химической технологией, экологией и природопользованием – бюджетные места сохранены и в этом году.
В ЮУрГУ по-прежнему есть бюджетные места на экономику, менеджмент, государственное и муниципальное управление, бизнес-информатику, прикладную информатику, социологию, филологию, историю, туризм, гостиничное дело, педагогическое образование, физическую культуру, лингвистику и международные отношения, кафедру «Технология продукция и организация общественного питания».
В этом году в ЮУрГУ впервые большое количество бюджетных мест предоставлено на заочное отделение по направлениям «Электроэнергетика и электротехника», «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительного производства», «Теология». Традиционно вуз предлагает бюджетные места и на очно-заочную форму обучения.
Хотим отметить, что абитуриентам и их родителям важно обратить внимание на следующие даты:
20 июня – начало приема заявлений для всех категорий абитуриентов.
9 июля – завершение приема заявлений для поступающих с прохождением дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной направленности.
20 июля – завершение приема заявлений для поступающих с прохождением вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно.
25 июля – завершение приема заявлений для поступающих на обучение без прохождения вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно.
Прием по приоритетному зачислению пройдет в вузе с 28 по 30 июля. Отмечаем, что к этой категории относятся лица, поступающие без вступительных испытаний, в рамках особой квоты, отдельной или целевой квоты:
28 июля – завершение приема оригинала документа об образовании установленного образца.
29–30 июля – издание приказов о зачислении.
Основное зачисление пройдет в срок с 3 по 9 августа:
3 августа – завершение приема оригинала документа об образовании установленного образца.
4–9 августа – издание приказа о зачислении.
Для поступающих на контрактную форму обучения важно запомнить следующие даты:
20 июня – начало приема заявлений.
20 августа – завершение приема заявлений для всех форм обучения.
До 30 августа будут изданы приказы о зачислении.
Способы подачи документов в вузы остались неизменными. Вы также можете посетить приемную комиссию университета лично, подать документы на сайте вуза, через портал Госуслуг или же почтовыми службами. Необходимые документы: паспорт, СНИЛС, аттестат/диплом и документы, подтверждающие наличие особых прав и документы, подтверждающие индивидуальные достижения абитуриента.
Приемная комиссия ЮУрГУ расположена в главном корпусе по адресу проспект Ленина, 76. Часы приема абитуриентов: с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00, суббота–воскресенье с 9:00 до 14:00.
В Южно-Уральском государственном университете ведутся инновационные исследования по большинству приоритетных направлений развития науки и техники. ЮУрГУ сфокусирован на развитии крупных научных междисциплинарных проектов в области цифровой индустрии, материаловедения и экологии. Стоит отметить, что в 2021 году ЮУрГУ победил в конкурсе по программе «Приоритет 2030». Вуз выполняет функции регионального проектного офиса Уральского межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня (УМНОЦ). В университете откроет свои двери для абитуриентов передовая инженерная школа «Сердце Урала». Она призвана аккумулировать лучшие практики, передовой производственный опыт, научные достижения
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