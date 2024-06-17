Работы Геннадия Райшева представят в Екатеринбурге
Государственный художественный музей покажет в Екатеринбурге юбилейную выставку живописных и графических произведений Г.С. Райшева.
Экспозицию представят уже 18 июня на площадке Екатеринбургского музея изобразительных искусств. Это крупнейший художественный музей Урала.
«134 работы из Галереи-мастерской художника – филиала художественного музея дополнят 17 картин из фондов принимающей стороны. Зрители увидят живописные полотна «позднего» Райшева, связанные с проблематикой Человек – Природа – Космос и сюжетные мотивы предшествующего периода, посвященные обско-угорской архаике и русской сибирской традиции, синтезу искусств. Отдельный раздел выставки составляет многообразная графика Райшева, включая серии акварелей и монотипий «Уральские горы», – рассказали в музее.
В этом году Геннадию Степановичу исполнилось бы 90 лет. Его картины несут в себе мифологические мотивы северного лесного народа, мир северных сказок, легенд и суеверий. Не только сюжет, но и манера написания картин, передача пространственно-временных ощущений отсылают зрителя к таинственному и загадочному северному этносу и будоражат его воображение.
Выставка продлится до 18 августа.