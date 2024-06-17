В Сургуте пройдет фестиваль коренных народов мира «Югра»
В Сургуте с 21 по 23 июня будет проходить международный фестиваль Югра, миссия которого — объединять усилия по возрождению и развитию лучших традиций народного искусства коренных народов в России и за рубежом.
Участников фестиваля ждет конкурс мастерства среди ремесленников автономного округа, городов России и стран зарубежья; научно-практическая конференция «Живые традиции ремесла в искусстве»; научно-практический семинар, интерактивная уличная программа «Территория ремесла», детская творческая мастерская «Подворье», праздничные программы, посвященные 430-летию города Сургута, концертная праздничная программа.
«Для участия в фестивале ремесел коренных народов мира «Югра» мы пригласили ученых, исследователей, этнографов, искусствоведов, культурологов, историков, заинтересованных в представлении традиционного искусства коренных народов мира, а также специалистов учреждений культуры и образования, мастеров народных художественных промыслов, семьи мастеровых», — рассказали в ИКЦ «Старый Сургут».