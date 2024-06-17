В Сургуте выпустят настольные игры о городе и о регионе
Проект «Югратека» сургутского многофункционального культурно-досугового центра одержал победы конкурса грантов Президентского фонда культурных инициатив. Результаты конкурса были озвучены в день города — 12 июня. На выигранные средства МКДЦ Сургута выпустит две настольные игры: расширенную версию «Тут Сургут» и новую «Умный человек», а также проведет по ним цикл авторских соревнований — осенью и зимой.
«Игра «Тут Сургут» знакомит с историей, культурой, интересными местами города. А с помощью игры «Умный человек» участники смогут познакомиться с культурой, бытом и языком народа ханты. Игровые карты украшены работами местных художников», — рассказали в администрации Сургута.
Ранее мы рассказывали, что нижневартовская Центральная городская библиотека выиграла грант президентского фонда культурных инициатив на реализацию проекта «Адрес подвига — Самотлор».