В бюджет Югры планируются изменения
Сегодня председатель Думы Югры Борис Хохряков принял участие в заседании правительства региона, которое провел временно исполняющий обязанности губернатора Руслан Кухарук.
Одобрены изменения в бюджет округа на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. Доходы и расходы уточняются на 27 миллиардов 762 миллиона рублей. Основное поступление средств – по налогу на прибыль организаций и налогу на доходы физических лиц. Большая часть расходов распределена по окружным государственным программам: социальное и демографическое развитие, современное здравоохранение, образование и другие.
На предоставление мер социальной поддержки участникам специальной военной операции и членам их семей предложено дополнительно выделить пять миллиардов рублей.
Рассмотрены изменения в окружной закон о межбюджетных отношениях в Югре. Проектом закон предлагается установить случаи предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджету округа не из федерального бюджета, а из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
«Рассмотренные сегодня проекты законов поступят в Думу Югры и будут оперативно направлены депутатам для работы с ними, - отметил Борис Хохряков. – Также эти вопросы войдут в проект повестки дня очередного заседания, назначенного на 27 июня».
Пресс-секретарь Председателя
Думы автономного округа