Югра представила практики в сфере цифровой трансформации иностранным участникам IT-форума
Представители федеральных цифровых министерств из Ирана, Зимбабве и Никарагуа провели рабочую встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Югры Русланом Кухаруком.
Глава региона поблагодарил иностранных коллег за участие в форуме, подчеркнул, что в этом году международное событие включено в план мероприятий председательства России в БРИКС. Также новый руководитель региона отметил, что Югра устойчиво входит в тройку регионов-лидеров по уровню цифровой трансформации. В автономном округе развивается свыше ста крупных информационных систем, действует система электронного документооборота во всех структурах.
«В Югре мы сейчас активно занимаемся внедрением искусственного интеллекта. Югорские цифровые проекты реализуются в различных отраслях: от госуправления и экономики до здравоохранения и образования. Надеюсь, во время вашего визита вы сможете оценить наши цифровые решения в сфере здравоохранения и недропользования», – сказал Руслан Кухарук.
Заместитель министра информационно-коммуникационных технологий, почтовой и курьерской служб Республики Зимбабве Дингумузи Пхути поздравил Руслана Кухарука с назначением на должность врио губернатора Югры, поблагодарил руководство региона за теплый прием, отметил, что это его первый визит в Россию. В своем выступлении Дингумузи Пхути высоко оценил достижения югорской медицины.
«Сегодня мы побывали в Окружной клинической больнице Ханты-Мансийска. Для нас важно перенимать опыт вашего региона. Площадка ИТ-форума позволяет нам налаживать связи с дружественными странами и обмениваться опытом», – отметил представитель Республики Зимбабве.
Представителям иностранных делегаций также представили проекты Югорского научно-исследовательского института информационных технологий. В числе основных направлений деятельности института — космический мониторинг, разработка программного обеспечения для решения региональных задач, информационная безопасность, информационные технологии в нефтегазовой сфере, организация образовательного процесса для населения и государственных служащих в сфере цифровых технологий.
Основные направления сотрудничества между Югрой и странами БРИКС и ШОС продолжат обсуждать на других площадках Международного ИТ-форума. В рамках пленарного заседания будут подписаны Соглашения о сотрудничестве между Югорским научно-исследовательским институтом информационных технологий и Центром по информационно-коммуникационным технологиям и содействию развития сотрудничества Исламской Республики Иран, Никарагуанским институтом телекоммуникации и почты.
Напомним, в этом году в форуме принимают участие представители 47 стран и 61 региона России. Главная тема форума в этом году – «Доверие в цифровом мире». Участники обсудят вопросы, касающиеся новейших технологий в экономике и социальной сфере, кибербезопасности, импортонезависимости, искусственного интеллекта и развития кадрового потенциала.