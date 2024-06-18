В Сургутском районе запустили молодежный туристический проект
«Районный молодежный центр» анонсировал старт проекта «Трэвел тур». Его программа представляет создание авторского видеоконтента о поселениях Сургутского района. Медиапродукт будет отражать уникальность и специфику муниципалитета, а также особенности взаимодействия с муниципального учреждения с молодежью.
В положении отмечается, что в создании видеороликов примут участие профессиональный ведущий и видеограф.
Организаторами проекта выступают управление молодежной политики и реализации социальных инициатив администрации Сургутского района и муниципальное автономное учреждение Сургутского района «Районный молодежный центр».
- Сургутский район – очень красивый муниципалитет, который в последние время гармонично развивается в нескольких направлениях, в том числе и в сфере внутреннего туризма. Молодежный проект «Тревэл тур по району» позволит повысить привлекательность нашей малой родины для жителей и гостей, а также креативно презентовать местные культурные объекты. Совместно с нашими коллегами, профильными сообществами и Советами молодежи мы планируем разработать уникальные авторские маршруты охватывающих основные достопримечательности поселений. Весь наш труд мы презентуем в нашей группе в «ВКонтакте» в конце текущего года, так что следите за обновлениями, - прокоментировала Севинч Мамедова, начальник управления молодежной политики и реализации социальных инициатив администрации Сургутского района.