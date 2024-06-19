Профориентация - путь к успешному выбору профессионального вида деятельности
Любой путь начинается с первого шага, а если это профессиональный путь, то первым шагом становится профориентация.
Профориентация направлена на помощь людям в определении своих интересов, способностей и предпочтений в выборе профессиональной деятельности.
Профориентация включает в себя три основных этапа.
На первом этапе необходимо разобраться в своих интересах и возможностях, узнать себя, для этого можно пройти профориентационное тестирование и получить консультацию психолога по результатам пройденной диагностики. Научно обоснованные тесты для выбора профессии помогают объективно оценить личностные особенности, интересы, способности человека и соотнести их с огромным выбором профессий на рынке труда.
На втором этапе, когда уже сформирован список специальностей, необходимо как можно больше узнать о профессии и профильном образовании. Для этого о каждой профессии необходимо найти информацию в интернете, посмотреть видео о специалистах, которые работают в выбранной области, по возможности пообщаться лично с представителями профессии.
После проведенной исследовательской работы количество профессий в списке значительно сокращается и остаются одна-две самых желанных. На третьем этапе и самом важном рекомендуется попробовать выбранные специальности на практике. Для этого лучше всего пройти стажировку.
После прохождения всех трех этапов выбор будет не только осознанным, но и объективным.
Важно понимать, что принятие решения о выборе своего профессионального пути - процесс сложный и даже стрессовый, но еще важно знать, что на этом пути вы не одни. Центр занятости населения Югры предоставляет услуги по организации профессиональной ориентации граждан. В рамках услуг специалистами службы занятости проводятся: профориентационное тестирование, игры, экскурсии на предприятия, индивидуальные и групповые карьерные консультации, тренинги, а также оказывается содействие в выборе сферы деятельности, профессии и приобретении дополнительных знаний и умений (повышение квалификации, профессиональная переподготовка).
Для получения государственной услуги по профориентационному тестированию заходите на единый цифровой портал "Работа России" https://trudvsem.ru/, авторизовавшись через портал "Госуслуги" и в личном кабинете подайте заявление на получение данной услуги.
Результаты тестирования сохраняются в личном кабинете гражданина.
Более подробную информацию можно получить в отделе по профобучению и профориентации Центра занятости населения Югры по телефону: 8(3467) 32-21-88, доб. 219.
КУ «Центр занятости населения Югры»