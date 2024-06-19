Всероссийская траурная акция «Свеча Памяти» пройдет в Тюмени
Дата и время: 22 июня, 04:00
Место: Историческая площадь
В день и час начала Великой Отечественной Войны на Исторической площади активисты «Молодой Гвардии» организуют ежегодную траурную акцию «Свеча Памяти». В этом году акция посвящена памяти школьников-выпускников 1941 года, которые ушли на фронт, чтобы защитить свою Родину.
В рамках акции пройдет театрализованная постановка «Сломанные судьбы», которая расскажет о трагической истории молодых людей, чьи мечты и планы были разрушены войной. Постановка будет сопровождаться чтением стихотворений и исполнением музыкальных композиций, посвященных Великой Отечественной войне.
Завершится мероприятие минутой молчания в память о всех погибших и возложением цветов к Вечному огню.
Приглашаем всех жителей города присоединиться к акции и отдать дань памяти героям.