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Всероссийская траурная акция «Свеча Памяти» пройдет в Тюмени

19.06.2024

Дата и время: 22 июня, 04:00

Место: Историческая площадь

 

В день и час начала Великой Отечественной Войны на Исторической площади активисты «Молодой Гвардии» организуют ежегодную траурную акцию «Свеча Памяти». В этом году акция посвящена памяти школьников-выпускников 1941 года, которые ушли на фронт, чтобы защитить свою Родину.

 

В рамках акции пройдет театрализованная постановка «Сломанные судьбы», которая расскажет о трагической истории молодых людей, чьи мечты и планы были разрушены войной. Постановка будет сопровождаться чтением стихотворений и исполнением музыкальных композиций, посвященных Великой Отечественной войне.

 

Завершится мероприятие минутой молчания в память о всех погибших и возложением цветов к Вечному огню.

 

Приглашаем всех жителей города присоединиться к акции и отдать дань памяти героям.

19.06.2024

19.06.2024