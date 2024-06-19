Стартап как диплом: на площадке IT-Форума в Ханты-Мансийске Технопарк Югры провел обсуждение перспективной вузовской практики
18 июня в рамках деловой программы XV Международного IT-Форума с участием стран БРИКС и ШОС Технопарк высоких технологий провел круглый стол «Стартап как диплом в Югре – существующие проблемы и перспективы совершенствования». Дискуссионная площадка развернулась в Точке кипения Ханты-Мансийск.
Главными спикерами выступили, в первую очередь, руководители и специалисты вузов Югры, задействованные в реализации этого направления – Югорского государственного университета, Ханты-Мансийской государственной медицинской академии, Нижневартовского государственного университета, Сургутского государственного университета. Также, в состав участников мероприятия вошли действующие стартаперы, представители студенческого сообщества, специалисты институтов развития автономного округа. Модерировал дискуссию Олег Баранник, трекер программ корпоративной трансформации бизнес школы «Сколково».
Несмотря на известную неопределенность самого направления (защиты выпускной квалификационной работы (ВКР) в формате стартапа), направлений для обсуждения сформировалось немало, и оно удалось и было достаточно активным. Спикеры охотно делились опытом и своими взглядами на проблему, которая, действительно существует, но пока не имеет лучшего решения. За «круглым столом» говорили о необходимости реализации стартап-направлений в вузах, как об отличной возможности для студентов попробовать себя в роли предпринимателей. Также речь шла о наличии мотивации: как показывает опыт, студенческие команды более успешны в грантовых конкурсных историях, реализация которых для вузовской молодежи активизировалась в последние два года.
Участники дискуссии указывали на недостаток элементарного жизненного опыта и кругозора, на не успевшие сформироваться личностные качества, которые необходимы в технологическом бизнесе. Также, пока еще не каждый представитель профессорско-преподавательского состава вуза имеет необходимые компетенции и готов подключиться к этому направлению подготовки студентов. Кроме того, до настоящего момента не сложились единые критерии оценки стартапов, вынесенных в качестве ВКР: как, например соотнести критерии, предъявляемые к стартапу, и регламент защиты ВКР.
По опыту спикеров круглого стола, защита диплома в формате стартапа – пока еще далеко не массовое явление. В Югорском государственном университете уже второй год подряд успешно защищаются несколько стартап-проектов. С целью привития навыков технологического предпринимательства на базе вуза была открыта «Лаборатория предпринимательства», в рамках которой студенты получают необходимую практику и поддержку со стороны руководителей-наставников. Постепенно внедряется формула «Стартап как диплом» в Нижневартовском государственном университете.
В итоговом слове Олег Баранник сказал, что в ходе состоявшегося общения важно было услышать и собрать смыслы по данному вопросу, понять жизнеспособность идеи: «Судя по тому, что вы говорите, спрашиваете, по вниманию, с которым вы смотрите и участвуете в разговоре, можно говорить о том, что тема правильная, и ее необходимо развивать».
Татьяна Патрахина, зав. кафедрой коммерции и менеджмента Нижневартовского государственного университета: «Продуктивный разговор с разных позиций. Вывод: такие встречи нужны, чтобы сделать процесс подготовки ВКР-стартапов более эффективным и полезным для студентов. Спасибо Технопарку за возможность поделиться опытом».