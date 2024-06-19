Жители Югры вернулись из экспедиции «Иртыш индустриальный»
Экспедиция «Иртыш индустриальный», посвященная локальному изучению истории реки, завершена. Об ее итогах рассказал директор Музея Природы и Человека Ханты-Мансийска Иван Яшков.
«Иртыш для нашего региона является важнейшей артерией, одной из крупнейших рек мира. Самый большой приток, впадающий в Обь, а также самая большая река-приток в мире — Иртыш объединяет три страны», — сказал Иван Яшков.
Эта поездка помогла увидеть разные события взглядом путешественника: как происходит освоение природных богатств, как чувствует себя экосистема Иртыша, флора, фауна и другие элементы ландшафта.
По итогам экспедиции будет организована выставка, серия подкастов, спецвыпуск журнала «Музей», фильм в VR-формате. Пока участники поездки занимаются обработкой полученных материалов.
С целью регионального развития проекта важными аспектами выделены межкультурная коммуникация и сотрудничество с партнёрами из Китая и Казахстана. Такой фортам взаимодействия позволит заниматься научными коммуникациями и обмениваться выставками.