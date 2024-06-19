Правительство Югры утвердило дополнительные доходы бюджета на 27,7 млрд рублей
Правительство Югры под председательством временно исполняющего обязанности губернатора Югры Руслана Кухарука скорректировало бюджет региона на 2024 год. Доходы окружной казны выросли на 27 миллиардов 762 миллиона рублей и составили 423,4 миллиарда. На заседании правительства принято решение направить профицит на дополнительное финансирование государственных программ.
В частности, более 5 миллиардов рублей направят на меры поддержки участников специальной военной операции и их семей. Почти 1,3 миллиарда из них власти Югры изыскали из бюджета Тюменской области за счет средств программы «Сотрудничество». Помимо этого, 619 миллионов пойдет на приобретение жилья для детей-сирот.
На более чем 4 миллиарда рублей увеличена программа «Современное здравоохранение». Средства пойдут на приобретение 116 единиц высокотехнологичного медицинского оборудования для больниц Югры, жизненно важных и редких лекарств, а также на увеличение зарплат медиков, попадающих под действие указа президента России. Аналогичным образом обстоит дело с программой «Развитие образования» — на повышение оплаты труда учителей направлено 3 миллиарда 965 миллионов рублей.
На развитие в Югре современной транспортной системы добавлен 1 миллиард 35 миллионов рублей. Это дополнительное финансирование для проектирования, строительства, реконструкции и капитального ремонта автомобильных дорог в городах и районах Югры, а также обеспечения пассажирских перевозок воздушным и водным транспортом.
На 3 миллиарда 631 миллион рублей увеличены расходы на строительство. Деньги пойдут на реализацию проекта «Создание фонда наемных домов», строительство и реконструкцию новых школ, расширение и модернизацию объектов коммунального хозяйства.
Также более чем на 1 миллиард рублей увеличена программа «Развитие промышленности и туризма». Средства направят на строительство промышленной площадки Особой экономической зоны в Нягани, создание инженерной и транспортной инфраструктуры индустриального парка «Нефтеюганский», а также на реализацию инвестиционного проекта по производству дизельного топлива из вторичного сырья.
Большая часть дополнительных средств в казну поступила от налога на прибыль компаний, а также НДФЛ. По итогам внесения изменений бюджет Югры составит 423,4 миллиарда рублей. Прогнозируемый дефицит — 47,7 миллиардов, однако и он к концу года с высокой долей вероятности будет закрыт за счет увеличенных налоговых поступлений.
«Решения были приняты с учетом запросов жителей. Прежде всего это поддержка военнослужащих в зоне СВО и их семей. Бюджет округа остается социально ориентированным, предусматривает выполнение всех обязательств перед жителями. Также важно, что бюджет является и бюджетом развития, мы продолжим реализацию крупных инфраструктурных проектов», — прокомментировал решение врио губернатора Югры Руслан Кухарук.
По оценке экспертов-экономистов, финансисты правительства Югры целенаправленно формируют бюджет с дефицитом. Благодаря грамотному прогнозированию и регулированию главный финансовый документ к концу года в любом случае оказывается исполнен с плюсом. Таким образом, властям удается выполнить большее количество мероприятий, чем если бы они шли по консервативному сценарию и рассчитывали только на гарантированные поступления.
Ранее мы рассказывали, что на ПМЭФ-2024 Руслан Кухарук поставил задачу управленческой команде Югры привлечь в регион максимум инвестиций.