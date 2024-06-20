Центр «Добрино» приглашает на форум «Обучение служением»
Круглогодичный молодёжный центр компетенций «Добрино» готовится к проведению первого крупного события — форума социальных партнёров программы «Обучение служением». Мероприятие пройдет с 27 по 30 июня в Ханты-Мансийске. Регистрация продлится до 21 июня.
Форум «Обучение служением» станет уникальным сбором участников программы, объединив на одной площадке представителей НКО и ВУЗов. Это первый в стране масштабный форум подобного рода, направленный на развитие партнерских отношений между образовательной сферой и некоммерческим сектором.
На форуме команды субъектов России, вошедших в число пилотных, смогут выстроить эффективные механизмы сотрудничества между образовательными и некоммерческими организациями, а также органами исполнительной власти на региональном уровне.
«Имеющийся опыт внедрения модуля «Обучение служением» показал, что только совместными усилиями мы сможем формировать молодежную политику, адресованную в будущее, создавать условия для образования, развития, профессионального, надпрофессионального, научного и творческого роста молодежи. Программа уже реализуется в 138 учебных заведениях в 65 регионах страны. Предстоящий форум объединит еще 20 пилотных субъектов страны, которые выстроят эффективную систему взаимодействия образовательных учреждений с социально ориентированными НКО, органами власти и социально ответственным бизнесом, сформулируют стратегию реализации программы на региональном уровне», — отметил руководитель Ассоциации волонтёрских центров Артём Метелев.
На форум приглашаются представители региональных ресурсных центров добровольчества и некоммерческих организаций, а также образовательных учреждений, участвующих в программе «Обучение служением», органов исполнительной власти субъектов.
Подать заявку можно по ссылке: https://dobro.ru/event/10756121 до 21 июня 2024 года. Отбор участников пройдет на основании заполненной заявки с учетом целей и мотиваций кандидатов, при условии наличия заявок от представителей региона в каждой из категорий.
Организаторами мероприятия выступают Круглогодичный молодёжный образовательный центр «Добрино», Автономная некоммерческая организация «Молодёжный центр Югры», Ассоциация волонтерских центров. Событие состоится при поддержке Правительства Ханты-Мансийского автономного округа, Министерства образования и науки России, а также НИУ «Высшая школа экономики».
Реализация программы «Обучение служением» была запущена в рамках поручения Президента Российской Федерации и базируется на многолетнем опыте Ассоциации волонтерских центров. Модуль направлен на обучение гражданственности, профессиональным навыкам и человеческим ценностям. Методика основана на извлечении уроков из опыта общественно полезной работы и является разновидностью проектного подхода в образовании. «Обучение служением» предполагает участие обучающихся и преподавателей в решении социально-значимых общественных задач, дает рефлексивный опыт и включена в образовательную программу.
В 2023-2024 учебном году программа «Обучение служением» в пилотном режиме была внедрена в 135 вузах и трех колледжах в 65 регионах страны. Участниками стали более 52 тыс. студентов и 1,3 тыс. преподавателей. С начала учебного года студенческие команды реализовали почти 900