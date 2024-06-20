В Югре начал работать шестой трассовый медпункт КУ «Центр медицины катастроф»
Новый пункт открыли на 641 километре федеральной автомобильной дороги Р404 Тюмень — Ханты-Мансийск. Ранее в округе работали 5 трассовых медицинских пунктов: один на 885 километре федеральной автомобильной дороги Р404 Тюмень - Ханты-Мансийск, четыре на региональных трассах: Ханты-Мансийск - Советский, Ханты-Мансийск – Горноправдинск, Сургут – Нижневартовск и Ханты-Мансийск – Нягань.
Трассовые медицинские пункты размещаются на аварийно-опасных участках автомобильных дорог и обеспечивают оказание экстренной медицинской помощи пострадавшим в ДТП в зоне своей ответственности. На каждом пункте в круглосуточном режиме и готовности к выезду размещена выездная бригада в составе 2 фельдшеров и водителя. «Открытие трассового медицинского пункта позволит усилить группировку медицинских сил, сократить время прибытия выездных медицинских формирований до предполагаемого ДТП, тем самым своевременно начать оказание экстренной медицинской помощи и обеспечить быструю госпитализацию. Как итог, сократить показатели смертности в ДТП вдали от населённых пунктов», - отметил Александр Лукьянов, и.о. директора КУ «Центр медицины катастроф».
Для вызова бригады нужно позвонить по единому номеру 112 или 03, звонок будет автоматически передан на единую диспетчерскую службу, и на помощь направят ближайшую свободную бригаду скорой медицинской помощи.
Отметим, в 2023 году бригадами ТМП выполнено 63 выезда на ДТП вне населённых пунктов. Госпитализировано в региональные мед. центры 37 пострадавших в ДТП.