В Югре этой осенью состоится 16 избирательных кампаний
В Ханты-Мансийском автономном округе завершилось назначение выборов в органы местного самоуправления. Они пройдут в единый день голосования 8 сентября 2024 года.
Как сообщили в Избиркоме Югры, всего на 8 сентября назначены 16 избирательных кампаний по выборам в органы местного самоуправления.
6 кампаний – дополнительные выборы депутатов представительных органов городских округов и муниципальных районов. 2 кампании – основные и дополнительные выборы депутатов представительных органов городских и сельских поселений. 8 кампаний – выборы глав городских и сельских поселений.
Выдвижение кандидатов на предстоящих выборах будет проходить в период с 4 по 24 июля.
Напомним также, что 8 сентября Дума Югры официально изберет нового губернатора Ханты-Мансийского автономного округа.