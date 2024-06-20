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Фото: Ирина Швец

В Югре этой осенью состоится 16 избирательных кампаний

20.06.2024

В Ханты-Мансийском автономном округе завершилось назначение выборов в органы местного самоуправления. Они пройдут в единый день голосования 8 сентября 2024 года.

Как сообщили в Избиркоме Югры, всего на 8 сентября назначены 16 избирательных кампаний по выборам в органы местного самоуправления.

6 кампаний – дополнительные выборы депутатов представительных органов городских округов и муниципальных районов. 2 кампании – основные и дополнительные выборы депутатов представительных органов городских и сельских поселений. 8 кампаний – выборы глав городских и сельских поселений.

Выдвижение кандидатов на предстоящих выборах будет проходить в период с 4 по 24 июля.

Напомним также, что 8 сентября Дума Югры официально изберет нового губернатора Ханты-Мансийского автономного округа. 

ugra-news.ru

 

20.06.2024

20.06.2024