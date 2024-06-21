Эксперты ЮНЕСКО обсудили вопросы поддержки языков коренных народов
На VI Международной конференции «Информация и коммуникация в цифровую эпоху: явные и неявные воздействия», которая состоялась в рамках IT-Форума обсудили вопросы ИИ, поддержки языков коренных народов и практики креативных индустрий.
На сессии «Развитие систем искусственного интеллекта: технологические и этические аспекты» директор департамента информационных технологий и цифрового развития — заместитель губернатора Югры Павел Ципорин рассказал о практике применения ИИ в регионе. Так, в Югре запущен проект «Единый центр ИИ диагностики»: машинный интеллект обрабатывает снимки медицинских исследований (КТ, МРТ и флюорография). Летом 2024 года планируется внедрить ИИ для анализа маммографических исследований. Кроме того, в Югре работает нейроассистент губернатора «Миша».
«Он умеет доводить информацию об исполнении бюджета и государственных программ, передает сообщения, знает, где находятся все сотрудники, владеет информаций по лесным пожарам, паводкам, в любой момент может предоставить аналитику», — рассказал Ципорин, предположив, что через 1-2 года такой помощник появится у каждого руководителя.
Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Федерального Собрания РФ Артем Шейкин напомнил, что недавно была утверждена обновленная национальная стратегия использования ИИ до 2030 года. Он добавил, что сегодня разрабатывается нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства», в него будет включен отдельный федеральный проект по ИИ.
«Такие новые вещи, как креативные индустрии, социальное и молодежное предпринимательство, очень важны. Это мост между бизнесом и властью, благодаря чему сокращается дистанция. Сейчас важно наладить адекватную и быструю обратную связь, нам важно понять, что действительно нужно предпринимателям», — сказал он.
На сессии прозвучало предложение использовать базы с языками малых народов России и фольклором для обучения искусственного интеллекта. Делать это можно не только в России, но и в странах ШОС и БРИКС, считает руководитель направления АНО «Институт развития интернета», член Российского комитета Программы ЮНЕСКО «Информация для всех» Алексей Буньков.
Продолжили обсуждение темы сохранения языков малых народов на пленарном заседании. Заместитель председателя Российского комитета Программы ЮНЕСКО «Информация для всех» Анастасия Паршакова обозначила основные причины вымирания некоторых языков: индустриализация, ассимиляция, миграция, урбанизация, отсутствие самоорганизации внутри сообщества, пассивность его носителей. Сегодня в цифровой среде не уделяется внимание 90 % языкам. Важно не просто дать возможность изучать языки, но и общаться на них в публичном пространстве.
Независимый консультант, эксперт Валдайского клуба, бывший доцент Института российских и евразийских исследований Университета Уппсалы (2010-2023) (Новая Зеландия/Швеция) Грег Симонс высказал мнение о влиянии цифровой среды на языки: «С одной стороны, есть польза, но с другой, цифровизация портит язык. Взять для примера аббревиатуры, которые используются при переписке, они ломают язык. Это несет угрозу, нужно соблюдать баланс».
Профессор, заместитель директора по научной работе Центрального института индийских языков (Индия) Умарани Паппусвами рассказала, что в Индии у некоторых языков нет письменности. Для их сохранения записывается речь нескольких носителей с помощью специальных программ, составляется транскрипция. «Мы предлагаем использовать ИИ для создания специальных приложений, чтобы перевести устную речь на другие языки в режиме онлайн. Появление таких языков в интернете помогает сохранить язык и передавать его между поколениями, обеспечивает глобальный доступ к ним и укрепляет культурную самобытность», — поделилась опытом она.
В рамках конференции ЮНЕСКО эксперты рассмотрели также практики креативных индустрий в эпоху цифровизации. Директор департамента экономического развития — заместитель губернатора Югры Сергей Афанасьев рассказал, что сегодня в регионе работают три школы креативных индустрий: в Ханты-Мансийске, Сургуте и Белоярском.