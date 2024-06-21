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Фото: Игорь Дементьев

В Югре назвали лидеров по внедрению искусственного интеллекта

21.06.2024

В Ханты-Мансийске завершился XV Международный IT-Форум с участием стран БРИКС и ШОС.

«Впервые в рамках форума вручили награды за вклад в развитие искусственного интеллекта «Цифровая Югра: AI и инновации», — сообщили организаторы.

За вклад в развитие международных отношений в сфере ИИ был награжден экс-чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Бенин в РФ и в странах СНГ Габриэль Анисет Кочофа.

За реализацию лучшего проекта в области ИИ и инноваций в государственном управлении получили департаменты цифрового развития и связи Иркутской и Тамбовской областей.

В номинации «Прорывные IT-решения в области искусственного интеллекта» победителем признали компанию «ИнфоТеКС». За перспективные разработки в области искусственного интеллекта премию вручили «Вымпел-Коммуникации».

Также премию получили муниципальные образования Югры.

В этом году первое место занял Нижневартовск, второе и третье место разделили Ханты-Мансийск и Урай. А Сургутский район был назван лучшим муниципальным районом, серебро и бронза у Нижневартовского и Кондинского районов.

«51% федеральных органов власти только начинают внедрять искусственный интеллект в свою работу, 15% ведомств используют цифровые решения на постоянной основе. На федеральном уровне ценится скорость, на региональном и муниципальном — качество и объективность. Лидером по внедрению ИИ является Югра», — отметил руководитель направления «Искусственный интеллект» проектного офиса нацпроекта «Цифровая экономика» Егор Орел. 

ugra-news.ru

21.06.2024

21.06.2024