В Югре назвали лидеров по внедрению искусственного интеллекта
В Ханты-Мансийске завершился XV Международный IT-Форум с участием стран БРИКС и ШОС.
«Впервые в рамках форума вручили награды за вклад в развитие искусственного интеллекта «Цифровая Югра: AI и инновации», — сообщили организаторы.
За вклад в развитие международных отношений в сфере ИИ был награжден экс-чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Бенин в РФ и в странах СНГ Габриэль Анисет Кочофа.
За реализацию лучшего проекта в области ИИ и инноваций в государственном управлении получили департаменты цифрового развития и связи Иркутской и Тамбовской областей.
В номинации «Прорывные IT-решения в области искусственного интеллекта» победителем признали компанию «ИнфоТеКС». За перспективные разработки в области искусственного интеллекта премию вручили «Вымпел-Коммуникации».
Также премию получили муниципальные образования Югры.
В этом году первое место занял Нижневартовск, второе и третье место разделили Ханты-Мансийск и Урай. А Сургутский район был назван лучшим муниципальным районом, серебро и бронза у Нижневартовского и Кондинского районов.
«51% федеральных органов власти только начинают внедрять искусственный интеллект в свою работу, 15% ведомств используют цифровые решения на постоянной основе. На федеральном уровне ценится скорость, на региональном и муниципальном — качество и объективность. Лидером по внедрению ИИ является Югра», — отметил руководитель направления «Искусственный интеллект» проектного офиса нацпроекта «Цифровая экономика» Егор Орел.