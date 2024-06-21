Ханты-Мансийский театр кукол номинирован на «театральный Оскар»
24 июня на сцене Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова будут объявлены Лауреаты ХХХ Российской Национальной театральной Премии и Фестиваля-конкурса «Золотая Маска».
Традиционно на торжественную церемонию объявления лауреатов Премии соберутся театральные коллективы и известные театральные деятели со всей страны. В этом году перед началом церемонии на Арбате запланированы представления уличных театров.
«В этом году Ханты-Мансийский театр кукол впервые стал номинантом Премии, и сразу в четырёх номинациях: «Куклы/Спектакль» — спектакль «Удивительная лошадь»; «Куклы/Работа режиссёра» — Елена Евстропова (главный режиссёр ХМТК); «Куклы/Работа художника» — Лилия Жамалетдинова (главный художник ХМТК); «Куклы/Работа актёра» — Александр Алексеев (актёр ХМТК, ведущий мастер сцены) за роль Грустной собаки; «Куклы/Работа актёра» — Анна Добрынина (актриса ХМТК) за роль Удивлённой лошади», — рассказали в театре.
Отметим, что в Югре еще нет ни одной «Золотой Маски».
Но в этом году сразу два югорских театра претендуют на самую авторитетную театральную премию страны — Ханты-Мансийский театр кукол и Няганский театр юного зрителя.
«Проведение Фестиваля-конкурса и национальной театральной Премии «Золотая Маска» — значимое событие для Москвы и регионов. Его уникальность в том, что столичные и региональные театры могут продемонстрировать яркие образцы театрального искусства, обменяться опытом и принять активное участие в развитии культуры страны. Конечно, для театральных коллективов Премия — это очень важное свидетельство профессионального признания, большая и заслуженная награда, а для членов жюри — ответственная и кропотливая работа», — сказал председатель Союза театральных деятелей России Владимир Машков.