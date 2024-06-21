Единороссы внесли в Госдуму законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам
Депутаты фракции «Единая Россия» в полном составе 20 июня внесли в Государственную Думу законопроект о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам. Об этом сообщает на своей странице «ВКонтакте» депутат Государственной Думы Российской Федерации от Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Павел Завальный.
Напомним, поправки в действующее законодательство подготовлены по инициативе Президента России Владимира Путина. Поручение глава государства дал две недели назад на Петербургском международном экономическом форуме.
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«О внесении изменений в статью 17 Федерального закона "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» и статью 26.1 Федерального закона «О страховых пенсиях» будет рассмотрен Государственной Думой на следующей неделе», — сообщил Павел Завальный.
Ознакомиться с законопроектом и следить за его принятием можно на сайте Государственной Думы по ссылке.
Напомним, индексацию фиксированной части пенсии работающих пенсионеров приостановили с 2016 года.