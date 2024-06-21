Форма поиска

Для слабовидящих
фото: ugra-news.ru

Экогении Югры сразятся в интеллектуальном турнире

21.06.2024

Интеллектуальный турнир марафона «Экологическая полигонка» пройдет в рамках XXI Международной экологической акции «Спасти и сохранить».

Программа марафона включает интеллектуальный турнир экологической направленности и посадку саженцев деревьев и кустарников.

Участниками «Экологической полигонки» в 2024 году станут жители шести муниципальных образований Югры: Покачи, Югорск, Ханты-Мансийск, Пыть-Ях, Нефтеюганский и Ханты-Мансийский район. В марафоне будут участвовать студенты средних и высших учебных заведений, представители общественных, добровольческих и образовательных организаций, работающая молодежь предприятий автономного округа.

Организатор мероприятия — Природнадзор Югры, совместно с администрациями муниципальных образований автономного округа. Партнёром мероприятия выступает ПАО «НК «Русснефть».

Подать заявку на участие можно в день проведения мероприятия в месте его проведения, состав команды до 5 человек:

— в досуговом центре «Этвит» г. Покачи 23 июня с 12:00;

— в ЦКиД «Родники» гп. Пойковский, Нефтеюганского района 26 июня с 10:00;

— в Арт-резиденции г. Ханты-Мансийска 27 июня с 12:00;

— в МБУК «Дружба» п. Луговской, Ханты-Мансийского района 27 июня с 9:30;

— в центре культуры «Югра-презент», г. Югорск 28 июня с 12:00.

По итогам марафона победители интеллектуального турнира «Экологическая полигонка» будут награждены памятными призами.

Развивайте знания о природе и экологии, соревнуясь с умными единомышленниками! Проявите экологическую осведомленность!

Напомним, что в прошлом году викторина состояла из пяти раундов различной сложности: «Блиц», «Правда или Миф», «Фильмы», «Эрудит» и «Что? Где? Когда?». За 60 секунд участникам необходимо было найти ответ на каждый вопрос, показав собранность и командных дух. 

ugra-news.ru

21.06.2024

21.06.2024