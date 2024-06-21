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В Ханты-Мансийске наградили лауреатов премии имени И.Н. Шесталова

21.06.2024

Сегодня, 21 июня 2024 года, в окружной столице прошло торжественное награждение лауреатов премии имени И.Н. Шесталова.

Во время церемонии врио губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Руслан Кухарук поблагодарил лауреатов премии, внёсших значительный вклад в сохранение и развитие родных языков, литературы, фольклора и традиционной культуры коренных малочисленных народов Севера.

Три коллектива и три автора проектов получили премии в размере 100 и 250 тысяч рублей.

Так, обладателями премии имени Ювана Шесталова в 2024 году стали:

- коллектив мансийской газеты «Луима сэрипос» БУ ХМАО – Югры «Объединённая редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» (г. Ханты-Мансийск);

- коллектив МБОУ «Варьёганская общеобразовательная средняя школа» (п. Варъёган, Нижневартовский район);

- коллектив Регионального историко-культурного и экологического центра (г. Мегион);

- член Союза писателей России, сказитель народа ханты, журналист газеты «Ханты ясанг» Владимир Енов (г. Ханты-Мансийск);

- самобытная поэтесса народа манси, внештатный корреспондент газеты «Луима сэрипос» Мария Двинянинова (п. Хулимсунт, Берёзовский район);

- директор МБУК «Шеркальский этнографический музей» Наталья Крюкова (п. Шеркалы, Октябрьский район).

Мы, журналисты объединённой редакции национальных газет, от всей души поздравляем победителей с заслуженными наградами!

Ирина Самсонова

21.06.2024

21.06.2024