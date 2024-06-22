Представители уличной культуры и экстремальных спортивных сообществ встретятся на всероссийском форуме ТИМ «Бирюса» линейки Росмолодёжь.События
Всероссийская смена «Спорт и здоровый образ жизни» всероссийского образовательного форума ТИМ «Бирюса» линейки Росмолодёжь.События объединит спортсменов разных видов спорта, в том числе представителей уличной спортивной культуры и экстремального направления. Их ждёт специальная образовательная программа, а также площадки для выполнения трюков, включающие рампы и рейлы.
Территория инициативной молодёжи «Бирюса» – образовательный форум, ежегодно объединяющий молодых людей со всей России. На площадке форума молодёжь совместно с экспертами и тренерами разрабатывает важные социальные, научные, творческие и спортивные проекты. В 2024 году форуму исполняется 18 лет.
Форум всегда был тесно связан с экстремальной спортивной культурой, так в 2009 году на одной из смен ТИМ «Бирюса» Вадим Шадрин и Вячеслав Ильющенков придумали концепцию центра экстремальных видов спорта, который объединял бы под одной крышей все направления: bmx, роллерблейдинг, скейтбординг, самокат, паркур, трикинг, батут, акробатика, боулдеринг, сноубординг и др. Проект был реализован благодаря финансированию администрации Красноярского края и поддержке экстремального сообщества региона. В этом году центру экстремальных видов «Спортэкс», который находится в Красноярске, исполняется 14 лет.
Образовательная программа всероссийской смены «Спорт и здоровый образ жизни» подготовлена для всех специалистов, причастных к спортивной индустрии. В её разработке принимали участие представители федеральной программы по развитию уличных культур, современных и экстремальных видов спорта «Уличная классика» и всероссийского проекта по подготовке кадров в индустрии спорта «СпортБаза».
Организаторы, пиарщики, администраторы, тренеры, спортсмены, волонтёры-медики, преподаватели физической культуры и студенты получат новые знания, смогут принять участие в мастер-классах и встречах с известными спортсменами.
Молодые люди пройдут отдельный блок обучения по технике безопасности на экстремальных объектах и ознакомятся с требованиями по их эксплуатации. Итоговым результатом освоения этого формата станет создание рекомендаций, который в будущем поможет быстро анализировать спортивные объекты и определять механизмы их работы.
Вместе с «Уличной классикой» участники подробно разберутся в том, как найти поддержку своей идеи, выйти на сообщества экосистемы Росмолодёжи и создать свой проект.
По окончании всероссийской смены «Спорт и здоровый образ жизни» у участников сформируется представление о том, как продвигать уличную культуру и экстремальные виды спорта. Молодые люди узнают о строительстве объектов и создании инфраструктуры для спортсменов, а также смогут полностью погрузиться в тему организации мероприятий и масштабных событий как регионального, так и всероссийского уровней.
Напомним, что всероссийский образовательный форум ТИМ «Бирюса» пройдёт в Красноярском крае с 4 августа по 11 сентября в формате пяти смен. Регистрация на форум открыта на платформе Росмолодёжь.События.
Подробная информация о форуме ТИМ «Бирюса» — на официальном сайте timbiryusa.ru, во ВКонтакте или в Telegram-канале.