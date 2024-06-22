Мобильный пункт экспресс−тестирования на ВИЧ в Нефтеюганске
В течение года в городе проводится множество мероприятий, направленных на информирование населения о проблеме ВИЧ−инфекции. 18 июня БУ «Нефтеюганская окружная клиническая больница имени В.И. Яцкив» совместно с КУ «Центр профилактики и борьбы со СПИД» в очередной раз организовали работу мобильного пункта тестирования на ВИЧ−инфекцию.
За 4 часа работы пункта узнать свой ВИЧ−статус пришли 51 человек, из которых 22 мужчины и 29 женщин в возрасте от 10 до 72 лет. Среди них не было выявлено ни одного положительного результата. Пункт работал около торгового центра. В нём желающие могли пройти бесплатную и анонимную экспресс−диагностику, получить консультацию психолога, а также пройти опрос на знание способов передачи ВИЧ−инфекции и методов профилактики заражения. Вся процедура занимает не более 15−20 минут. По окончании волонтёры вручали участникам памятные сувениры и информационные брошюры.
В рамках консультации психолог по работе с больными ВИЧ−инфекцией сообщает всю необходимую информацию о том, что представляет из себя заболевание, как оно передаётся и как его можно избежать, а также отвечает на вопросы, интересующие людей. Благодаря этой беседе человек может не только более подробно узнать о заболевании, но и определить для себя факторы риска и обезопасить себя от заражения.
«Опасность ВИЧ в том, что долгое время оно может протекать абсолютно бессимптомно, до тех пор, когда не перейдёт в конечную стадию − СПИД. Поэтому необходимо ежегодно сдавать тест на ВИЧ. Сделать это можно бесплатно и анонимно как в мобильных пунктах, во время проведения таких акций, так и в поликлинике. В последние годы по итогам работы мобильных пунктов можно увидеть положительную динамику. С каждым годом выявляется все меньше положительных результатов, что говорит об эффективности проводимых мероприятий», − объясняет психолог инфекционного кабинета по работе с больными ВИЧ−инфекцией, Азиза Гимазетдинова.
На сегодняшний день ВИЧ – это хроническое заболевание, однако, даже с ним можно прожить качественную жизнь. Главное вовремя определить заболевание. В случае, если у человека выявляется положительный ВИЧ−статус, он встаёт на учет и ему назначается терапия, которая предоставляется бесплатно.