В Ханты-Мансийске зажгли 7 тысяч свечей ко Дню памяти и скорби
Город трудовой доблести Ханты-Мансийск присоединился к акции «Огненные картины войны», которая проходит по инициативе партии «Единая Россия». В ней принял участие временно исполняющий обязанности губернатора Югры Руслан Кухарук.
Напомним, в рамках акции в ночь с 21 на 22 июня в память о суровых годах Великой Отечественной войны, о тех, кто отстоял мир, по всей стране создали масштабные огненные инсталляции, зажгли тысячи свечей. Как отметил глава региона в твоих соцсетях, «отдавая дань памяти каждому воину, труженикам тыла, тем, кто погиб в концлагерях, тем, кто ценой своей жизни отстоял блокадный Ленинград, тем, кто не дал врагу сломить Сталинград».
В парке Победы в Ханты-Мансийске в память о событиях Великой Отечественной войны собрались вместе волонтеры Победы, добровольцы, партийцы, ребята из движения «Юнармия», молодежных движений, участники СВО, ветераны боевых действий, неравнодушные горожане.
«Наша огненная картина войны из 7 000 свечей — по эскизу Дмитрия Кица, участника специальной военной операции. Эта важная дата – День памяти и скорби – обязывает нас не забывать о священной задаче: сохранять историческую правду о том, кто и какой ценой победил фашизм в самой страшной и кровопролитной войне в истории, и бороться с любыми его проявлениями в современном мире», — отметил Руслан Кухарук, подчеркнув, что сейчас, как и в июне 1941 года, российский народ объединился в борьбе с неонацизмом – защищая жителей Донбасса на передовой, доставляя гуманитарные грузы, помогая тем, кому пришлось покинуть родные дома, восстанавливая освобожденные города.