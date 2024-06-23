Опыт психосоциальной реабилитации обсудили на окружном уровне
С докладом о психиатрической помощи взрослому и детскому населению в государственных учреждениях здравоохранения Югры выступили главные внештатные специалисты психиатры Депздрава Югры Яна Качальская и Константин Ковалев. В выступлении были озвучены отраслевые показатели и структура организации психиатрической помощи в автономном округе.
На территории автономного округа с 4 июня 2021 года утверждена Концепция развития комплексной системы реабилитации, абилитации и комплексного сопровождения инвалидов, детей-инвалидов, в том числе людей с ментальной инвалидностью, а также ранней помощи и сопровождаемого проживания в округе, на период до 2025 года.
По словам Яны Владиславовны, «В рамках реализации концепции все инвалиды с ментальными нарушениями имеют индивидуальную программу реабилитации и/или абилитации инвалида и получают комплекс мер по реабилитации с учетом оценки ограничений жизнедеятельности и реабилитационного потенциала инвалида. С целью повышения доступности специализированной медицинской помощи, включая жителей отдаленных и труднодоступных территорий округа, по профилю «психиатрия», в 2023 году на базе трех психоневрологических больниц предусмотрено выделение коек для отделения психосоциальной реабилитации в рамках внедрения Порядка оказания медицинской помощи при психических расстройствах и расстройствах поведения, утвержденного приказом Минздрава России от 14 октября 2022 года №668н».
В рамках формирования основных принципов по организации жизнеустройства и социализации инвалидов с психическими расстройствами (ментальными нарушениями), неспособных вести самостоятельный образ жизни, специалистами по социальной работе учреждения психоневрологического профиля реализуются психосоциальные тренинги: «Планирование семейного бюджета», «Распределение денежных средств». Мероприятия проводятся в рамках реализации проекта по формированию организационно-финансовой модели жизнеустройства. Предусмотрены регулярные тренинги, предназначенные для пациентов, страдающих психическими расстройствами и направленные на развитие социальных навыков по распределению и планированию денежных средств у пациентов с длительным течением заболевания. Так же в задачи тренингов входит освоение и закрепление навыков планирования семейного бюджета (доходов и расходов), расчета и оплаты услуг ЖКХ, оформление жилищных субсидий, ознакомление с формами и видами оплат с помощью банковских карт. Также предусмотрена трудотерапия пациентов психоневрологического профиля. В настоящий момент пациенты с психическими расстройствами (ментальными нарушениями) и расстройствами поведения привлекаются к не сложной, но трудоемкой работе, как пример, по изготовлению/плетению маскировочных сетей для солдат СВО. В рамках мероприятий направленных на жизнеустройство инвалидов проводятся когнитивные тренинги для лиц пожилого возраста с целью актуализации интеллектуальных способностей. Тренинги включают в себя комплекс занятий: тренировка внимания, мышления, памяти, психологические игры, а также упражнения на поддержание мелкой моторики.
Также на территории округа реализуется региональный проект «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения».