Прокуратура Югры взяла ситуацию с паводком в округе под особый контроль
Прокуратура Югры контролирует ситуацию, связанную с прохождением паводка в автономном округе.
«Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа — Югры держит на постоянном контроле вопросы защиты прав граждан при прохождении паводка, — прокомментировала Инга Филипенко — старший помощник прокурора округа по СМИ. — В настоящее время подтоплены земельные участки садово-огороднических товариществ на территории Нижневартовска, Лангепаса, Мегиона, Нижневартовского и Березовского районов. На территории региона развернуты пункты временного размещения граждан».
По словам Инги Филипенко, прокуратурой даны разъяснения законодательства в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций, а также информация о льготах и гарантиях для пострадавших от паводка.
Телефон для обращений граждан: 89124121180.