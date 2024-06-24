В Шеркалах началось строительство жилья по нацпроекту
Для жителей села Шеркалы настало долгожданное событие - на территорию заехал инвестор по строительству жилья, и уже активно ведутся работы по подвозу материала на строительные объекты.
До конца этого года инвестор планирует построить четыре двухквартирных дома блокированной застройки. Инженерные коммуникации к участкам подведены, что ускорит процесс строительства и обеспечит комфортное проживание будущих жильцов.
"Ребята работают до позднего вечера. Они чётко понимают, что перед ними стоит непростая задача - строительство жилых домов, ведь лето в наших условиях очень короткое, а объем - большой. Уже подготовили арматурный каркас и опалубку для заливки фундамента", - делится глава сельского поселения Шеркалы Людмила Мироненко.
Развитие таких небольших населенных пунктов как Шеркалы становится возможным благодаря федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" как части нацпроекта "Жильё и городская среда". Этот проект направлен на улучшение качества жизни в сельских поселениях, и его реализация приносит свои плоды.