Помогать в 82 года: волонтёры всех возрастов готовятся к «ОстроVам» платформы Росмолодёжь.События
Завершился приём заявок от желающих принять участие в форуме «ОстроVа» платформы Росмолодёжь.События в качестве добровольцев. Конкурс составил 9 человек на место. Средний возраст – от 24 лет. Самому старшему волонтёру – 82 года. Больше всего заявок поступило из Сахалинской области, Москвы, Санкт-Петербурга и Приморского края. Организаторы получили 671 заявку из 74 регионов страны. Теперь экспертам предстоит отобрать 75 человек.
«Желающих всегда много. В этот раз волонтёры больше всего хотят быть задействованы в интерактивных программах, аккредитации и в службе протокола. У нас есть критерии, по которым мы сейчас будем отбирать кандидатов. В начале июля они уже получат результаты отбора. Мы приступим к онлайн-обучению, а за неделю до начала форума соберём всех в очном формате. Волонтёрский корпус на форуме – это важная составляющая мероприятия. Они – наши незаменимые помощники», – отметил руководитель волонтёрского корпуса всероссийского молодёжного форума «ОстроVа» Никита Пушко.
Добровольцы будут работать по шести функциональным направлениям: «сопровождение», «служба логистики и транспорта», «работа на образовательных площадках», «служба заботы и аккредитации», «служба протокола и сопровождения». Всех помощников обеспечат горячим питанием, экипировкой, иногородних – проживанием.
Напомним, Всероссийский молодёжный форум «ОстроVа» пройдёт в Южно-Сахалинске с 5 по 11 августа. В этом году основным направлением форума станет «Карьера». Оно будет поделено на несколько треков: «Карьера. Производство», «Карьера. Образование», «Карьера. Первые». Регистрация на форум завершилась 31 мая. Конкурс среди участников составил 18 человек на место. Организаторами являются Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь) и Правительство Сахалинской области.