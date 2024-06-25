Обско-угорский институт прикладных исследований и разработок проводит презентацию книги Татьяны Дмитриевны Слинкиной «Словарь топонимов мансийского языка (в системе реки Конда)».

Заместитель управляющего Отделения СФР по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре Ольга Галюк в прямом эфире на площадке РИЦ «Югра» рассказала журналистам об изменениях в назначении единого пособия, произошедшие с начала 2024 года.