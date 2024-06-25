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Обско-угорский институт прикладных исследований и разработок проводит презентацию книги Татьяны Дмитриевны Слинкиной «Словарь топонимов мансийского языка (в системе реки Конда)».

25.06.2024

Топонимы, собранные из разных исторических источников, географических карт Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и при личной беседе с информантами, систематизированы Татьяной Слинкиной.

Татьяна Слинкина известна как автор-составитель издания «Мансийские оронимы Урала», двух фольклорных сборников, а также многочисленных научных статей по топонимической лексике и культуре манси.

Приглашаем всех желающих и тех, кто интересуется кондинским диалектом мансийского языка. Ваши воспоминания дополнят общую картину творческого наследия Татьяны Дмитриевны Слинкиной.

Презентация состоится 27 июня 2024 года в 11.00 часов в научной библиотеке Обско-угорского института по адресу: ул. Мира 14 А, офис 308. Тел. 8(3467) 33-54-37.

25.06.2024

25.06.2024