Единое пособие в Югре получают родители более 102 тысяч детей. Какие изменения произошли в назначении пособия в 2024 году?
Заместитель управляющего Отделения СФР по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре Ольга Галюк в прямом эфире на площадке РИЦ «Югра» рассказала журналистам об изменениях в назначении единого пособия, произошедшие с начала 2024 года. С начала этого года наше Отделение назначило единое пособие родителям более 102 тысяч детей и более 2 тысячам беременным женщинам.
В 2024 году расчет доходов семьи при назначении пособия производится с учетом нескольких изменений. С 1 июня вступил в силу новый порядок учета алиментов при назначении единого пособия. Если выплаты по алиментам были установлены судом, то в расчете доходов, как и ранее, будет учитываться фактически поступившая сумма. Именно ее и нужно указать в заявлении самостоятельно.
Если родители договорились о сумме алиментов устно или в нотариальном соглашении, то при расчете среднедушевого дохода будет учитываться сумма, указанная в заявлении или соглашении, но не меньше, чем четверть МРОТ на одного ребенка, треть МРОТ на двоих детей, и половина МРОТ на трех и более детей.
Если между бывшими супругами нет судебного решения об алиментах или нотариального соглашения, то алименты автоматически будут рассчитываться по минимальному значению.
С 1 июня 2024 года не учитываются доходы от трудовой деятельности подростков до 18 лет, полученные в период обучения в образовательных организациях. Также с этого периода нахождение под домашним арестом является уважительной причиной отсутствия доходов. Кроме того, с декабря прошлого года при назначении выплаты не учитываются проценты по номинальным счетам, открытым на опекаемых детей и выплаты, полученные за звание «Мать-героиня», орден или медаль ордена «Родительская слава».
Также для определения права на пособие уточнены правила учёта дохода самозанятых родителей. У родителя, для которого самозанятость единственный источник заработка, право на единое пособие возникает при годовом доходе от двух минимальных размеров оплаты труда, что составляет 38 484 рубля. Правило не применяется в отношении самозанятых, у которых есть объективные причины для отсутствия трудовых доходов, либо если самозанятость является дополнительным источником заработка. Если в расчётном периоде самозанятость была оформлена не все 12 месяцев, то минимальная планка такого заработка будет пропорционально уменьшена.
Если у вас остались вопросы, вы можете обратиться к специалистам Отделения СФР по ХМАО – Югре, позвонив в единый контакт-центр: 8 800 100 00 01 (звонок бесплатный).
Ссылка на запись прямого эфира: https://vk.com/sfrhmaougra?w=wall-209087212_1732
Пресс-служба ОСФР по ХМАО-Югре