Николай Ташланов совместно с делегацией правительства Югры принял участие в инспектировании хода капстроительства Межрегионального центра профпатологии на базе «Югорской долины»
Депутат Думы Югры, главный врач регионального Центра профессиональной патологии Николай Ташланов совместно врио губернатора Русланом Кухаруком и замгубернатора Азатом Ислаевым принял участие в инспектировании хода капитального строительства Межрегионального центра профессиональной патологии на базе комплекса «Югорская долина».
В настоящее время глубокая реконструкция объекта находится в активной фазе.
Руслан Кухарук отметил, что работы по реорганизации комплекса ведутся достаточно давно. В обновленном центре помимо восстановительной медицины, что тоже очень важно для живущих в северных широтах, будут представлены новейшие и уникальные услуги по оздоровлению, восстановлению, к примеру: термальные комплексы, нафталановые ванны, бассейн, комфортные номера для проживания. И выразил уверенность, что после открытия это место станет одним из любимых для горожан, а также точкой притяжения для туристов.
Николай Ташланов добавил, что данный объект приобретает все большую региональную значимость в вопросах реабилитации ребят, возвращающихся с СВО.
«Кроме этого, учитывая имеющееся соглашение с Ямалом по созданию Межрегионального центра профессиональной патологии, данная площадка должна активно использоваться для модерирования системы восстановления здоровья работников нефтегазовой отросли, значимая часть которых работает в условиях профессиональных вредностей. В особенности, учитывая проблему дефицита кадров в данной сфере», – рассказал Николай Ташланов.