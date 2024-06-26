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Борис Хохряков поздравил урайцев с Днем города

26.06.2024

Сегодня городу Ураю исполняется 59 лет. Горожан с этой датой поздравил председатель Думы Югры Борис Хохряков. 

«Летопись муниципалитета, начавшаяся в 60-е годы, неотделима от истории Югры, эпохи становления ее нефтегазового комплекса, - отметил Борис Сергеевич.

 

В суровых условиях тысячи людей осваивали месторождения «черного золота», строили дороги, возводили города, одним из которых стал Урай.

За десятки лет он разительно изменил свой облик, превратившись из скромного рабочего поселения в город с развитой инфраструктурой.

 

Вы по праву гордитесь его достижениями, трепетно храните память о первопроходцах, созидаете и верите в его доброе будущее. Выражаю вам благодарность за труд и любовь к своей малой родине».

 

Пресс-секретарь Председателя
Думы автономного округа

26.06.2024

26.06.2024