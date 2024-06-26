Борис Хохряков поздравил урайцев с Днем города
Сегодня городу Ураю исполняется 59 лет. Горожан с этой датой поздравил председатель Думы Югры Борис Хохряков.
«Летопись муниципалитета, начавшаяся в 60-е годы, неотделима от истории Югры, эпохи становления ее нефтегазового комплекса, - отметил Борис Сергеевич.
В суровых условиях тысячи людей осваивали месторождения «черного золота», строили дороги, возводили города, одним из которых стал Урай.
За десятки лет он разительно изменил свой облик, превратившись из скромного рабочего поселения в город с развитой инфраструктурой.
Вы по праву гордитесь его достижениями, трепетно храните память о первопроходцах, созидаете и верите в его доброе будущее. Выражаю вам благодарность за труд и любовь к своей малой родине».
Пресс-секретарь Председателя
Думы автономного округа