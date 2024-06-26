Руслан Кухарук встретился с участниками форума уральской молодёжи «Утро»
Врио губернатора Югры Руслан Кухарук пообщался с молодежью в рамках панельной дискуссии «Как Югра превратилась в энергетическое сердце страны» на форуме уральской молодежи «Утро».
По словам врио губернатора, форум «Утро» ориентирован на то, чтобы ребята, которые представляют профессии, свойственные тому или иному региону, могли погрузиться в то, что связано с их работой и научной деятельностью. Это событие дает возможность тем, кто презентует свои идеи и мысли получить высокую оценку от экспертов.
Дискуссия была посвящена теме нефтяной промышленности. Руслан Кухарук отметил, как стремительно благодаря Югре Россия улучшила суверенитет страны.
«Буквально за несколько десятилетий развития нашей страны регион занял лидирующее место, и сегодня это один из крупнейших регионов нашей страны, который вносит свой существенный вклад в экономику России и обеспечивает энергетический суверенитет», - подчеркнул Руслан Кухарук.
В завершении дискуссии врио губернатора ответил на вопросы молодежи о выборе профессии, балансе между жизнью и работой. Молодые люди сняли видеоролик с ним и подарили Руслану Кухаруку свои пожелания.
Напомним, форум «Утро» проводится с 2013 года под эгидой полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе и объединяет молодых людей из регионов УрФО, других субъектов РФ, а также соотечественников, проживающих за рубежом.