Юнармейцы из Солнечного передали письма солдатам зоны СВО
В летнем лагере Солнечной школы №1 проходят юнармейские каникулы. Председатель Президиума Регионального отделения ХМАО-ЮГРЫ Общероссийской общественной организации «Офицеры России» подполковник в отставке Александр Сусидко провел для ребят «Урок Мужества».
Открыл «Урок Мужества» юнармеец из школы «Перспектива» г. Сургута Михаил Гордиенко. Он спел песню «Вперед, Россия!», а Александр Иванович рассказал историю легендарного 779 БАП и 512 ЗРП, о Великой Отечественной войне и её героях, о спецоперации и героях современниках.
- На вопрос о том готовы ли ребята защищать своих родных, поселок и Родину, все подняли руки, в том числе и все девочки. Очень тёплая состоялась встреча. Ребята искренне благодарили Александра Ивановича, а также в конце урока передали письма для дальнейшей отправки на СВО. Такие гости в наших общеобразовательных учреждениях – не редкость. Когда своим примером кто-то из общественников, патриотов, военных показывает ребятам, как нужно относиться к своему гражданскому долгу, как они любят свою страну, школьники запоминают это очень хорошо. Потому стараемся организовать такие встречи чаще, - прокомментировала Ольга Лазарева, начальник отдела организации питания, отдыха и оздоровления департамента образования администрации Сургутского района.
В конце мероприятия ребята попросили, чтобы Михаил Гордиенко повторно спел песню «Вперед, Россия!». Зал подпевал стоя.