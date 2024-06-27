Борис Хохряков прокомментировал изменения в бюджет
Сегодня на заседании Комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Думы Югры, а затем и на заседании депутатской фракции Всероссийской политической партии «Единая Россия» был рассмотрен проект закона о внесении изменений в бюджет региона на 2024 год, и на плановый период 2025 и 2026 годов. Председатель Думы автономного округа Борис Хохряков прокомментировал предложенные изменения для окружных и муниципальных средств массовой информации.
«Это очередная корректировка бюджета, уже вторая в этом году, в сторону увеличения. Доходы автономного округа увеличиваются практически на 28 миллиардов. На аналогичную цифру увеличиваются и расходы. При этом дефицит остается тот, который был на начало года. Это в пределах 47 миллиардов рублей, который, надеюсь, мы погасим до конца текущего года.
Что касается источников пополнения бюджета, то это в основном два вида налогов: налог на прибыль организаций и налог на доходы физических лиц, - пояснил Борис Хохряков.
Если говорить об основных направлениях расходования этих средств, то более трети, или более девяти миллиардов рублей – расходы на увеличение заработной платы работникам бюджетной сферы, тем, кто подпадает под Указ Президента страны – в основном это касается сферы образования и здравоохранения. В том числе львиная часть этих средств пойдет в виде субсидий муниципалитетам.
Еще пять миллиардов рублей запланировано, уже традиционно, на оказание помощи участникам специальной военной операции и членам их семей. Также около пяти миллиардов рублей направляется на жилищное строительство, в том числе на приобретение жилья для детей-сирот, в целом на строительство жилья.
Очень важно, что мы выделили около миллиарда рублей на приобретение высокотехнологичного медицинского оборудования. И надеюсь, что до конца года ещё будут выделены деньги на здравоохранение.
Ещё я бы отметил выделение практически 800 миллионов рублей на дотацию авиационных перевозок. Чтобы авиационные билеты были для жителей более дешевыми.
Это основные направления расходования бюджетных средств в результате этой корректировки. Хочу отметить, что бюджет Югры как был социально ориентированным, таким и остается. И все обязательства, которые в нем обозначены, будут выполнены».
Пресс-секретарь Председателя
Думы автономного округа