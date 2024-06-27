Росгвардия провела брифинг для СМИ по случаю 55-летия со дня образования вневедомственной охраны Нефтеюганска
В Нефтеюганске представители межмуниципального отдела вневедомственной охраны Управления Росгвардии по ХМАО – Югре организовали брифинг для журналистов средств массовой информации региона, посвященный 55-ой годовщине со дня образования Нефтеюганского МОВО.
Врио начальника отдела подполковник полиции Андрей Пылыпюк рассказал корреспондентам газеты «Здравствуйте, нефтеюганцы» и городских информационных порталов об особенностях несения службы в подразделении, сакцентировав внимание прессы на профилактических мерах по охране квартир и объектов в отпускной период. Кроме этого, были озвучены сведения о свободных вакансиях в подразделении.
«Деятельность сотрудников и гражданского персонала подразделения оценивается на высоком уровне. Коллектив отдела неоднократно был отмечен ведомственными наградами за достижение высоких показателей в служебной деятельности по защите имущества физических и юридических лиц», – отметил начальник Управления Росгвардии по ХМАО – Югре полковнник полиции Евгений Симаков.
По итогам служебно-боевой деятельности за 1-ое полугодие 2024 года Нефтеюганский МОВО занял третье место среди 14 филиалов, дислоцирующихся в населенных пунктах региона.
Справочно.
Первый руководитель подразделения - старший лейтенант милиции Василий Карагаев. С 2011 года ОВО возглавляет полковник полиции Сергей Усанов. В органах внутренних дел он служит свыше 30 лет. Заместитель начальника этого же отдела подполковник полиции Андрей Пылыпюк служит в МОВО на протяжении 22-ух лет.
Пресс-служба Управления Росгвардии по ХМАО – Югре
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