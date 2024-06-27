Югра представит свою продукцию международной промышленной выставке «Иннопром»
Речь идет о продуктах, связанных с нефтесервисами, которые изготавливаются в Нефтеюганске. Об этом заявил Руслан Кухарук на рабочей встрече с исполняющей обязанности главы города Нефтеюганска и управленческой командой, сообщает во вКонтакте #ЮграОнлайн.
«Многие продукты, которые изготавливаются на территории Югры, связанные с нефтесервисами, могут быть представлены не просто как участники выставки, но и как товары с перспективой выхода на всероссийский рынок», — рассказал новый руководитель региона.
Также участники встречи обсудили ряд социальных проблем, актуальных для жителей города.
Отметим, Нефтеюганск – четвертый город в плане рабочей поездки Руслана Кухарука по муниципалитетам региона. Ранее он посетил Сургут, Нижневартовск и Ханты-Мансийск.
Напомним, ранее в Сургуте состоялась встреча представителей различных общественных организаций и жителей Сургута с врио губернатора Югры Русланом Кухаруком.