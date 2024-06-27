В Ханты-Мансийске начали тестировать систему уничтожения комаров и мошек
В окружной столице начали тестировать систему уничтожения комаров и мошек. Инновационная технология была представлена на форуме-выставке «Изюминки комфорта» в Ханты-Мансийске, сообщает администрация города.
В округе компания «АERO» создала устройство, которое улучшает пребывание на свежем воздухе в летний период времени. Приманка не выделяет вредных веществ для человека и животных. Четыре системы уничтожения комаров и мошек уже установили на территории школы № 9. Эффективность системы будут оценивать. Эксперимент продлится до 1 августа.
«Отличительная черта – не отпугивать, а приманивать, так как установка имеет вещества, схожие с запахом человека. Радиус действия – 50 метров, зона покрытия 5 тысяч кв. м», – рассказал представитель компании «АERO» в Югре Илья Соколов.