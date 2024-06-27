В Ханты-Мансийске начали тестировать систему уничтожения комаров и мошек

Состояние водных объектов в Нефтеюганске и его окрестностей обсудил врио губернатора Югры Руслан Кухарук на рабочей встрече с управленческой командой муниципалитета. Глава региона обратил внимание на проблему загрязнения реки Юганская Обь в протоке Сухой лог.