Угутскому краеведческому музею им. П. С. Бахлыкова исполнилось 45 лет
Учреждение было открыто в июне 1979 года. Фонды музея составляют более 7000 единиц хранения. Коллекция большей частью состоит из предметов быта и культуры юганских ханты.
Основатель музея Петр Семенович Бахлыков увлекся краеведением в конце 1960-х – начале 1970-х гг. Один из первых в Сургутском районе он постарался собрать и сохранить исчезающие элементы хантыйской культуры. Многочисленные экспедиции по юртам позволили ему собрать богатейшую коллекцию предметов быта и музыкальных инструментов юганских ханты. Этнография юганских ханты и живопись Петра Семеновича на протяжении трех десятилетий были приоритетными при формировании фондов музея. На сегодняшний день этнографическая коллекция Угутского музея, пусть и не многочисленная, является наиболее полной коллекцией предметов быта юганской группы восточных ханты. Интерес представляет и небольшая коллекция археологии, представленная изделиями из металла XIV – XVII вв, и керамикой IV – XIII вв. н.э.
- В 2023 году музей получил финансовую поддержку Министерства культуры РФ в рамках нацпроекта «Культура» на создание мультимедиа гидов по экспозициям с применением технологии дополненной реальности на основе цифровой платформы «Артефакт», - рассказали в управлении культуры администрации Сургутского района.