Руслан Кухарук: людей беспокоит состояние водных объектов, в том числе загрязнение реки Юганская Обь
Состояние водных объектов в Нефтеюганске и его окрестностей обсудил врио губернатора Югры Руслан Кухарук на рабочей встрече с управленческой командой муниципалитета. Глава региона обратил внимание на проблему загрязнения реки Юганская Обь в протоке Сухой лог.
Исполняющий обязанности губернатора Югры отметил необходимость оперативного решения данного вопроса и взял исполнение поручения под личный контроль.
«Было даже видеообращение к президенту Владимиру Путину, и уже записали повторное обращение в мой адрес от жителей Нефтеюганска относительно загрязнения реки Юганская Обь в протоке Сухой лог. Это подтверждается в том числе экспертизами Росприродназдора. Прошу уточнить, каково сегодня положение дел, в чьей компетенции находится очистка водных объектов, прилегающей территории, береговой линии, какие предложения есть по решению этой проблемы. Поскольку обращения продолжают поступать, людей это очень беспокоит», — обратился к руководству муниципалитета Руслан Кухарук.
В администрации заверили, что работа по решению этой острой для горожан проблемы ведется, она находится на контроле органов местного самоуправления. Врио губернатора Югры поручил организовать поездку на проблемный участок, чтобы лично оценить ситуацию на месте.
«Вопрос непростой. Нужно понять, какие конкретные меры позволят разрешить эту ситуацию», — добавил глава региона.
Также Руслан Кухарук напомнил, что через две недели делегация Югры отправится на промышленный форум «Иннопром» в Екатеринбурге. И поинтересовался, планируют ли предприятия, базирующиеся в Нефтеюганске, представить свою продукцию на этой площадке. Он, в частности, обратил внимание на нефтеюганскую продукцию в сфере нефтесервиса, которая может заинтересовать российских и международных партнеров.