Наталье Комаровой присвоено звание Почетного гражданина Югры
Депутаты Думы Югры одобрили решение присвоить звание почетного гражданина автономного округа Наталье Комаровой. Соответствующее предложение внес временно исполняющий обязанности губернатора автономного округа Руслан Кухарук.
Напомним, 30 мая этого года Наталья Комарова объявила о своем уходе после 14 лет работы в должности губернаторы Югры. Теперь она будет представлять интересы региона в Совете Федерации.
«Рассмотрев предложение временно исполняющего обязанности губернатора, Дума Югры постановляет за выдающиеся заслуги в государственной деятельности, повышении уровня жизни населения автономного округа, обеспечении его благополучия и процветания, повышении роли и авторитета региона в Российской Федерации присвоить Комаровой Наталье Владимировне, ранее замещавшей должность губернатора, звание «Почетный гражданин Ханты-Мансийского автономного округа — Югры», — говорится в постановлении, которое поддержали депутаты.
Председатель Думы Югры Борис Хохряков добавил, что почетная награда Наталье Владимировне, как и полагается, будет вручена в торжественной обстановке.