8 наград взяла Югра на Российской студенческой весне
В Ставрополе завершился XXXII (III) Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна» для студентов профессиональных образовательных организаций. Слоган фестиваля «Студвесна. На высоте».
Более 2 000 конкурсантов из более 70 регионов России представили около 1 000 конкурсных номеров.
Конкурсная программа фестиваля проходила по 10 направлениям: «Региональная программа», «Вокальное», «Инструментальное», «Танцевальное», «Театральное», «Оригинальный жанр», «Мода», «Медиа», «Видео», «Арт». Площадками проведения каждого конкурсного направления станут концертные объекты города Ставрополя.
#СемьяХМАО получила на фестивале 8 наград
В номинации «Региональная программа» – Специальный приз «За бережное отношение к теме поколений».
В номинации «Оригинальный жанр» – Лауреат 3 степени — ТЮЗ. Театр Юрия Зайдуллина — иллюзия — Ханты-Мансийский технолого-педагогический колледж — «Ограбление».
В номинации «Танцевальное направление» – Лауреат 3 степени – «Faces» – современный танец – Сургутский институт экономики, управления и права.
В номинации «Мода» / Лауреат 1 степени – Художественная студия «Органза» – Урайский политехнический колледж – Концептуальная мода (Alternative) и мода мегаполисов (Urban) – «Летняя ночь».
В номинации «Театральное» сразу два Лауреата 1 степени:
– ТЮЗ. Театр Юрия Зайдуллина – Ханты-Мансийский технолого-педагогический колледж – Театр малых форм – «А зори здесь тихие…», по мотивам повести Бориса Васильева.
– Творческая мастерская «ДИЛИЖАНС» – Сургутский политехнический колледж – Театр малых форм (Эксперимент) – «F63.9».
В номинации «Инструментальное» – Лауреат 3 степени – Питухин Иван – Ханты-Мансийский технолого-педагогический колледж – клавишные инструменты – «Старый автомобиль», Н. Н. Малыгин.
В номинации «Вокальное» – Лауреат 2 степени – Ольга Макиенко – Нижневартовский строительный колледж – авторская песня – «Летела ворона».